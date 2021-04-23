"شؤون المسجد النبوي" تتخذ إجراء جديدا لمواجهة كورونا 

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت "الوكالة"، مساء أمس الخميس، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أكدت من خلالها أنها خصصت نقاط فرز على مداخل المسجد النبوي، باعتباره شرطا لدخول المسجد النبوي.

وعزت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي هذا الإجراء إلى ضمان صحة وسلامة المصلين، ولتسهيل عملية وصولهم للمسجد النبوي الشريف من خلال آلية معينة، وفقا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وخصصت الوكالة 14 بابا من الساحات للدخول للمسجد النبوي من الجهات الأربع، موضحة أن عملية التأكد من الحالة الصحية للمصلين تنفذ عند المداخل الخارجية المخصصة، ويسمح بالدخول لحالات (محصن، محصن جرعة أولى، محصن متعاف) من خلال إبراز تطبيق "توكلنا".