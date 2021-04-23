كردستان العراق يقاضي "قناة" زعمت وجود مركز إسرائيلي في الإقليم

دبي - محمود عبدالرازق - وأفاد الموقع الإلكتروني "رووداو"، أمس الخميس، بأن إقليم كردستان جدد نفيه وجود مركز إسرائيلي على أراضيه، داعيا إلى فتح تحقيق شفاف وعاجل، وإرسال لجنة فورا لتحديد موقع المركز الإسرائيلي المزعوم في الإقليم.

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ونقل الموقع الإلكتروني على لسان المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، جوتيار عادل، أن التقرير الذي نشرته قناة "آفاق" الفضائية مفبرك، وتم إعداده من وحي الخيال لا أكثر، في محاولة لتضليل الرأي العام والتشهير بإقليم كردستان.

وكانت حكومة إقليم كردستان العراق قد نشرت، في الرابع عشر من الشهر الجاري، بيانا بشأن الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام مختلفة حول استهداف "مركز للموساد الإسرائيلي" على أراضي الإقليم.

وبحسب موقع "السومرية نيوز"، قال المتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم، جوتیار عادل، في بيان صحفي، إن "مؤسسات إعلامية عديدة في المنطقة تداولت تقارير زعمت فيها استهداف مركز للمعلومات والأنشطة الاستخبارية الإسرائيلية ومقتل وجرح عدد من العاملين فيه".

وأضاف: "نؤكد أن هذه التقارير عارية عن الصحة تماما"، لافتا إلى أن "هذه ليست المرة الأولى التي يُتهم فيها الإقليم بوجود مركز خاص للمخابرات الإسرائيلية على أراضيه"، موضحا أن "الهدف من نشر تقارير كهذه هي استهداف تآمري واضح ضد الإقليم وعمليته السياسية".

وكانت وسائل إعلام قد تداولت، الثلاثاء الماضي، خبرا يفيد بتعرض مركز للموساد الإسرائيلي شمالي العراق لهجوم أسفر عن مقتل وإصابة عدد من العاملين فيه.