السيسي وبوتين يتوافقان على استئناف حركة الطيران إلى الغردقة وشرم الشيخ

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لبيان الرئاسة المصرية، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس بوتين بالرئيس السيسي صباح اليوم.

وأضاف البيان أن "الاتصال تناول التباحث حول مجمل موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة تلك المتعلقة بالتعاون في قطاع السياحة".

وأكد البيان أنه

"تم التوافق على استئناف حركة الطيران الكاملة بين مطارات البلدين بما في ذلك الغردقة وشرم الشيخ، وذلك بعد التعاون المشترك الناجح بين الجانبين في هذا الاطار، وبناء على ما توفره المطارات المصرية بالمقاصد السياحية من معايير الأمن والراحة للسياح الوافدين".

من جانبه عبر السيسي عن ترحيبه باستئناف حركة الطيران بين البلدين، مشيرا إلى أن ذلك القرار يمثل قوة دفع فعالة في اتجاه مزيد من الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين، ويعزز من حركة الافراد والوفود السياحية المتبادلة بينهما.

وبدوره أعرب بوتين عن حرص بلاده على تعزيز مختلف أوجه العلاقات الثنائية الوثيقة مع مصر، مشيداً بالشراكة الممتدة بين البلدين الصديقين.

بالإضافة إلى ذلك تناول الاتصال كذلك التباحث حول تطورات عدد من أهم القضايا الإقليمية، وعلي رأسها تفاصيل الأوضاع في ليبيا، فضلاً عن مستجدات ملف سد النهضة، وكذلك موضوعات التعاون الثنائي في المجالات الاستثمارية خاصة ما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس وكذلك محطة الضبعة النووية.