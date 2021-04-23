القبض على وافد عربي يزرع الماريجوانا للتعاطي والإتجار في الكويت... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لبيان الشرطة الكويتية، فقد وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، حول قيام وافد بزراعة مواد مخدرة بقصد التعاطي والإتجار، في منطقة كبد.

وأوضحت أنه تم تكثيف التحريات وجمع المعلومات ورصد تحركاته، وبعد التأكد من صحة المعلومات، تحرك جهاز الأمن الجنائي وتم ضبطه في أحد الجواخير (أرض فضاء مسورة) المستأجرة في منطقة كبد.

وأشارت إلى أنه "تم العثور على 15 شتلة من نبات الماريجوانا المخدرة جاهزة للبيع، وقطعة صغيرة من مادة الحشيش، و3 أسلحة وذخيرة بدون ترخيص".

وتمت إحالة المتهم والمضـبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.