أبو ظبي تلغي الحجر الصحي للسياح الروس

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر الموقع الإلكتروني لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، قائمة تتضمن إعفاء المسافرين القادمين من الدول والمناطق والأقاليم المدرجة ضمن قائمة البلدان والمناطق والأقاليم "الخضراء" من الحجر الصحي الاحترازي.

وسوف يتمكن السياح القادمين من قائمة الدول والمناطق والأقاليم الخضراء من دخول الإمارة باتباع سلسلة من الإجراءات التي تتضمن اختبارات كوفيد-19، دون الحاجة للخضوع للحجر الصحي الاحترازي.

وضمت القائمة أكثر من 20 دولة من بينهم روسيا، وعلى المسافرين إبراز نتيجة اختبار كوفيد-19 سلبية خلال 96 ساعة من موعد المغادرة المقرر.

وجاء في المنشور أيضا بأن تحديث هذه القائمة يتم بناء على تطورات انتشار فيروس كوفيد-19 عالميا، وقد تتغير أسماء الدول المصرح بها.

وتعتبر القائمة سارية اعتبارا من 25 أبريل/نيسان 2021.