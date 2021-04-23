شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر لصلاة الجمعة الثانية بشهر رمضان من الحرم المكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد المصلون بمكة المكرمة على المسجد الحرام لأداء صلاة ثانى جمعة من شهر رمضان الكريم، والاستماع للخطبة، ويحرص المصلون على التباعد الاجتماعى واتباع كافة الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا. فى بث مباشر لقناة القرآن الكريم .

وحرصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الجمعة، بتطهير وتعقيم جميع الحواجز الأمنية بالمسجد الحرام، مستخدمة المطهرات والمعقمات والمعطرات، لاستقبال المصلين خلال صلاة الجمعة، ونشر الحساب الرسمى لرئاسة شئون الحرمين على "تويتر"، مجموعة من الصور لانتشار العمال فى المسجد الحرام وقيامهم بتعقيم جدران وحواجز المسجد، ضمن جهود خدمة الحكومة لوقاية زوار بيت الله الحرام من عدوى كورونا.