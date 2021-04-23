لاجئ كويتي في بريطانيا يثير ضجة بتسريبات صوتية "خطيرة" لعضو من الأسرة الحاكمة

دبي - محمود عبدالرازق - ويعرف عبد الله الصباح نفسه على حساباته في مواقع التواصل بأنه لاجئ سياسي في بريطانيا، حكم عليه بالسجن 54 عاما، بالإضافة إلى كونه صحفيا وحاصلا على شهادة الدكتوراه في التنمية الاقتصادية.

وزعم اللاجئ الكويتي عبد الله الصباح المقيم في بريطانيا أن المكالمة الهاتفية سُجلت بموافقة محمد عبد الله المبارك الصباح الذي اشترط تسجيلها، رغم وصفه لها بالتسريبات.

ويظهر في التسجيل انتقادات شديدة للأوضاع في الكويت، وصلت حد التعبير عن عدم الرغبة بالعيش في البلد بسبب اليأس من إمكانية التغيير.

كما شدد اللاجئ الكويتي على صحة التسجيل الصوتي المنشور، قائلا: "في حال نفي أو تشكيك الديوان الأميري للتسريبات التي نشرتها .. سأضطر إلى الإفصاح عن دلائل أخرى تؤكد صحة التسريبات..ومن طرق الباب لقي الجواب".

ولاقت هذه التسجيلات الصوتية تفاعلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفها بعض الرواد بالـ"خطيرة"، فيما هاجم آخرون المسؤول الكويتي وطالبوا بمحاسبته وعزله من منصبه.

​فيما وجّه آخرون رسالة إلى الحكومة والديوان الأميري بضرورة الرد على هذه التسريبات لأن من حق الشعب أن يعرف ماذا يهدف المسؤول الكويتي من تصريحاته.