إسرائيل تطالب الإدارة الأمريكية بتمديد القيود على النووي الإيراني

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الجمعة، أكد من خلالها أن كوخافي سيحل ضيفا على نظيره رئيس هيئات الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال مارك ميلي.

وتستغرق الزيارة 5 أيام، سيجري خلالها الجنرال كوخافي لقاءات عمل مع كبار المسؤولين في وزارة الدفاع والجيش الأمريكي، من بينهم مستشار الأمن القومي ووزير الدفاع ورئيس هيئات الأركان المشتركة، وقائد القيادة المركزية وقائد قيادة العمليات الخاصة.

وكانت قناة عبرية قد نشرت، أول أمس الأربعاء، أن إسرائيل سترسل وفدا عسكريا، رفيع المستوى، إلى الولايات المتحدة بهدف مواصلة الضغط على إيران.

ونشرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء الأربعاء، أن وفدا عسكريا إسرائيليا سيغادر البلاد، يوم الأحد المقبل، إلى الولايات المتحدة، في محاولة لإقناع الإدارة الأمريكية بمواصلة الضغط على طهران.

وأكدت أن الوفد الإسرائيلي يتكون من رئيس الموساد، ورئيس هيئة الأركان ورئيس مجلس الأمن القومي، ورئيس شعبة الاستراتيجية العسكرية "أمان"، فضلا عن عدد آخر من العناصر العسكرية والأمنية في البلاد.

وأشارت القناة العبرية "كان" إلى أن محادثات الجانبين، الإسرائيلي والأمريكي، ستناقش قضايا استخبارية مهمة، حيث توقعت أن تكشف إسرائيل عن معلومات جديدة تتعلق بالأنشطة الإيرانية للولايات المتحدة، وذلك بدعوى تعميق التعاون الاستخباري بين البلدين.

وأفادت القناة على موقعها الإلكتروني بأن إسرائيل تتخوف من احتمال رفع الولايات المتحدة عقوبات كبيرة عن إيران، والتي لا تتعلق بالاتفاق النووي فحسب، بل تتوقع اتباعها لخط وسط نسبي بسبب رغبتها في المضي قدما بالاتفاق قبل الانتخابات الإيرانية، المقررة في شهر يونيو/حزيران المقبل.