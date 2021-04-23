وزير الزراعة اللبناني: أسراب قليلة من الجراد تدخل لبنان

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب تصريحات نقلها موقع "النشرة" اللبناني، قال وزير الزراعة في ​حكومة​ تصريف الأعمال ​عباس مرتضى​: "منذ أسبوع كنا نتعقب حركة تنقل ​الجراد​ في دول المنطقة، وقد دعيت موظفي الوزارة ليكون على استعداد لذلك".

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وأوضح مرتضى أنه وبالأمس فقط، دخلت أسراب قليلة من الجراد إلى المناطق الحدودية، مشددا على أن "الوزارة ستبدأ اليوم بعملية الرش".

وكانت تقارير إعلامية محلية قد تحدثت عن أن "أسرابا من ​الجراد​ اجتاحت أعالي جرود ​عرسال​ الحدودية و​رأس بعلبك​ في مناطق مرطبيا ​خربة داوود​، واعالي الزمراني".

ونقل مراسل موقع "النشرة" اللبناني أن الأهالي يتخوفون من تمدد الجراد باتجاه السهل والبلدات البقاعية والقضاء​ على الأشجار المثمرة والمحاصيل الزراعية.

يأتي ذلك في حين تحدثت وزارة الزراعة عن زيارة يقوم بها الوزير، اليوم الجمعة، إلى المناطق التي ظهرت فيها أسراب الجراد بكثافة، وتحديدا بلدة عرسال.

في سياق آخر، أكد الوزير اللبناني أنه سيتم الإعلان عن مشروع الـ 10 ملايين ​دولار​ لدعم ​المزارعين​ خلال الأسبوع المقبل.

ودعا مرتضى المواطنين الذين يريدون استصلاح أراضيهم إلى التوجه للمشروع الأخضر، وتقديم الطلب قبل 31 من الشهر الجاري من أجل دعمهم.