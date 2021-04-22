هل يمكن أخذ لقاح كورونا خلال فترة «الحيض» لدى النساء ؟.. «الصحة» توضح

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت وزارة الصحة، إمكانية أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19“، خلال فترة “الحيض” لدى النساء.
وأكدت “الصحة” في ردها على استفسار إحدى المغردات على موقع”تويتر”، أنه لا يوجد ما يمنع تلقي لقاح فايروس كورونا خلال فترة الدورة الشهرية.
وتدعو وزارة الصحة لأخذ اللقاح لتفادي مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.
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