شكرا لقرائتكم خبر عن «شؤون الحرمين» تكشف أعداد المصلين والمعتمرين منذ أكتوبر الماضي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، عن إجمالي المصلين والمعتمرين بالمسجد الحرام منذ عودة العمرة في شهر أكتوبر الماضي.

وأوضحت في “إنفوجراف” نشرته على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن إجمالي ما تم تفويجه منذ 4 أكتوبر الماضي وحتى اليوم الخميس الموافق 22 إبريل الجاري، 4 ملايين وتسعمائة ألف و64 معتمر.

وأبانت أن إجمالي المصلين بلغ 11 مليوناً و511 ألف مصلي، حيث بلغ إجمالي المعتمرين والمصلين بلغ 17 مليون منذ بداية التفويج، فيما بلغ من تم تفويجه في العشر الأوائل من رمضان مليون ونصف مصلي ومعتمر.