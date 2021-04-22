الجزائر تقلص مواعيد حظر التجوال فى 9 ولايات بينها العاصمة بسبب كورونا

القاهرة - سامية سيد - قررت الحكومة الجزائرية اليوم تقليص مواعيد حظر التجوال المفروض بسبب الكورونا في 9 ولايات من بينها الجزائر العاصمة، ليصبح من منتصف الليل حتى الساعة 4 فجرا.

وقال بيان لرئاسة الحكومة الجزائرية اليوم /الخميس/ إن هذه الإجراءات ستشمل ولايات الجزائر العاصمة وباتنة وبسكرة والبليدة وتبسة وتيزي وزو وجيجل، وسيدي بلعباس ووهران.

وأضاف البيان أن التوقيتات الجديد للحظر سيبدأ العمل بها اعتبارا من غد /الجمعة/، ودعا المواطنين إلى مواصلة الامتثال بدقة للتدابير الوقائية الموصى بها مثل التباعد الجسدي وارتداء الكمامات إجباريا وغسل اليدين باستمرار.



وكان الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر قد أعلن في وقت سابق اليوم تسجيل 189 حالة إصابة بفيروس كورونا و9 حالات وفاة في يوم واحد.



وقال فورار في مؤتمره الصحفي اليومي إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 120 ألفا و363 حالة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 3181 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 83 ألفا و900 حالة.