بابا الفاتيكان يدعو خلال يوم الأرض إلى الاهتمام بالتنوع البيولوجى والعناية بالطبيعة

القاهرة - سامية سيد - دعا بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس، دول العالم إلى الاهتمام بالتنوع البيولوجي والعناية بالطبيعة وذلك في رسالته في القمة الافتراضية بالتزامن مع يوم الأرض.

وخلال كلمته، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم/الخميس/، تحدث البابا فرانسيس حول جائحة فيروس كورونا وتأثيرها على الطبيعة وتغير المناخ عندما "توقف" العالم.



وأضاف البابا فرانسيس أن "الكوارث العالمية" مثل تغير المناخ وجائحة كورونا "تثبت أنه لم يعد لدينا وقت نضيعه"، موضحًا أن "هذا يوضح لنا أن الطبيعة العالمية تحتاج إلى حياتنا على هذا الكوكب. لقد شملتنا جميعًا، حتى لو كانت بطرق عديدة، مختلفة وواضحة".



وأشار إلى أنه "بهذه الطريقة، فإنه يعلمنا المزيد حول ما يتعين علينا القيام به لإنشاء كوكب عادل، عادل وآمن من وجهة نظر بيئية".