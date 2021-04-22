اخبار الخليج

بابا الفاتيكان يدعو خلال يوم الأرض إلى الاهتمام بالتنوع البيولوجى والعناية بالطبيعة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن بابا الفاتيكان يدعو خلال يوم الأرض إلى الاهتمام بالتنوع البيولوجى والعناية بالطبيعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -  دعا بابا الفاتيكان، البابا فرانسيس، دول العالم إلى الاهتمام بالتنوع البيولوجي والعناية بالطبيعة وذلك في رسالته في القمة الافتراضية بالتزامن مع يوم الأرض.

وخلال كلمته، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم/الخميس/، تحدث البابا فرانسيس حول جائحة فيروس وتأثيرها على الطبيعة وتغير المناخ عندما "توقف" العالم.


وأضاف البابا فرانسيس أن "الكوارث العالمية" مثل تغير المناخ وجائحة كورونا "تثبت أنه لم يعد لدينا وقت نضيعه"، موضحًا أن "هذا يوضح لنا أن الطبيعة العالمية تحتاج إلى حياتنا على هذا الكوكب. لقد شملتنا جميعًا، حتى لو كانت بطرق عديدة، مختلفة وواضحة".


وأشار إلى أنه "بهذه الطريقة، فإنه يعلمنا المزيد حول ما يتعين علينا القيام به لإنشاء كوكب عادل، عادل وآمن من وجهة نظر بيئية". 

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا