الخارجية الليبية: نأمل توقيع اتفاقية لتسليم الليبيين المحكوم عليهم فى إيطاليا

القاهرة - سامية سيد - أعرب وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش عن أمله في إعادة فتح المجال الجوي بين إيطاليا وليبيا وتسهيل منح التأشيرات لرجال الأعمال وتوقيع اتفاقية مستقبلية لتسليم الليبيين المحكوم عليهم إلى إيطاليا

وأكدت الوزيرة - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها الإيطالي لويجي دي مايو في وزارة الخارجية الإيطالية، بمناسبة زيارتها لإيطاليا، بحسب بوابة الوسط الليبية - ضرورة تفعيل نتائج مؤتمر برلين لمراجعة طرق تطبيق وقف إطلاق النار وخروج القوات العسكرية الأجنبية غير الشرعية من ليبيا، بشكل يسمح بإجراء الانتخابات في ظروف من الأمن والاستقرار.



وأضافت: "نرحب بافتتاح قنصلية إيطاليا في بنغازي. ونتمنى أن تكون بداية صفحة جديدة بين البلدين"، مشيرة إلى أن لجنة المتابعة لوزارتي خارجية إيطاليا وليبيا ستعقد سنويًا بالتناوب في البلدين لتنفيذ الاتفاقيات في مختلف القطاعات المتفق عليها والاجتماع في حالة الحاجة.