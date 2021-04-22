شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: ما يزيد عن 4 ملايين و707 آلاف شخص تلقوا اللقاح المضاد لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية أن 4 ملايين و707 آلاف و658 مغربيا، تلقوا لقاح ضد فيروس كورونا المستجد حتى الآن، وأفاد بيان للصحة المغربية بأن 9 آلاف و785 شخصا تلقوا اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية، مضيفا أن 4 ملايين و207 آلاف و298 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس منذ انطلاق الحملة .