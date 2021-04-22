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المغرب: ما يزيد عن 4 ملايين و707 آلاف شخص تلقوا اللقاح المضاد لكورونا

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية أن 4 ملايين و707 آلاف و658 مغربيا، تلقوا لقاح ضد المستجد حتى الآن، وأفاد بيان للصحة المغربية بأن 9 آلاف و785 شخصا تلقوا اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية، مضيفا أن 4 ملايين و207 آلاف و298 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس منذ انطلاق الحملة .


وتسلم المغرب 8.5 مليون جرعة من اللقاح ضد الفيروس، منها 7 ملايين جرعة من لقاح استرازينكا المصنع في الهند، و1.5 مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني، كما تسلم المغرب الدفعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا طبقا لنظام كوفاكس، الأسبوع الماضي.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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