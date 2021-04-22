خبير: الصاروخ السوري طرح تساؤلات حول جاهزية إسرائيل للتصدي للصواريخ

دبي - محمود عبدالرازق - © AP Photo / Majdi Mohammed

وأضاف أن "التحليلات التي صدرت بعد إطلاقالصاروخ ذهبت مذاهب شتى في عدة اتجاهات ولكن حتى الآن ما هو معروف أن الصاروخ هو دفاع جوي والنتائج تطرح تساؤلات حول جهوزية إسرائيل للتصدي للصواريخ، هنا يكمن السؤال".

دمشق - سبوتنيك. واستبعد حسن احتمال أن تكون سوريا قد قصدت استهداف مفاعل ديمونة حيث قال "عندما تريد القيادة السورية ضرب مفاعل ديمونا لا يمكن أن تستخدم صاروخ دفاع جوي وإنما صاروخ أرض-أرض".

وحول التصريحات الإسرائيلية عن أن ضرباتها في ريف دمشق جاءت ردا على إطلاق صاروخ من الجانب السوري، أشار حسن إلى أن "الروايات الإسرائيلية وتبريراتها لا يعول عليها".

وأوضح "الصاروخ السوري جاء ردا على الطيران الإسرائيلي، وإسرائيل ليست بحاجة لعذر لتنفيذ ضرباتها ضد سوريا فمن بداية العام وحتى الآن نفذت 8 هجمات وبالعام الماضي 41 استهدافا".

ويوم أمس أعلنت وكالة الأنباء السورية نقلا عن مصدر عسكري، عن تصدي الدفاعات الجوية السورية لعدوان إسرائيلي على محيط دمشق والذي أسفر بحسب المصدر عن إصابة 4 جنود سوريين.