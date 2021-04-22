أول ظهور لوزير الشباب المصري بعد تعرضه لحادث السير الخطير... صور

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت الصفحة الرسمية للوزارة على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي صورا للوزير من داخل منزله أثناء استقباله رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، باتريس موتسيبي، عقب وصوله إلى العاصمة المصرية القاهرة لتسلم مهام منصبه.

وحرص موتسيبي على الاطمئنان على الحالة الصحية لوزير الشباب والرياضة المصري، والاجتماع معه قبل توجهه إلى مقر "كاف" بمدينة 6 أكتوبر.

وتقدم رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بخالص التمنيات بالشفاء العاجل والتوفيق لوزير الشباب والرياضة، مشيرا إلى دوره الملموس في تطوير الرياضة المصرية بالتعاون مع الاتحادات الرياضية، وتحقيق مصر لانجازات فريدة في المنافسات المختلفة، إضافة إلى نجاح الدولة المصرية في استضافة كبري البطولات الدولية.

وعبر رئيس "كاف" عن بالغ سعادته بتواجده بالقاهرة وتسلم مهامه في رئاسة الكاف، لافتا أن "مصر لها أياد بيضاء على كرة القدم الإفريقية طوال الأعوام الماضية".

© Sputnik . Derar Khamis

من جانبه، هنأ وزير الشباب والرياضة المصري، الدكتور أشرف صبحي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على رئاسته لـ"كاف"، وتمنى له التوفيق في أداء مهامه خلال الفترة المقبلة، كما أعرب عن تقديره لزيارته الكريمة في منزله.

وأصيب وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، صباح الأحد الماضي، في حادث سير، تعرض له على الصريق الصحراوي (شمال القاهرة) أثناء توجهه لتفقد المنشآت الرياضية في محافظة البحرية.

وكانت وزارة الشباب والرياضة المصرية قالت، الأحد الماضي، في بيان، نقلته صحيفة "اليوم السابع"، إن "الوزير لديه بعض الكدمات السطحية ومن المتوقع خروجه اليوم من المستشفي بعد عمل الإسعافات الأولية الأزمة".

ونقل الموقع عن الدكتور هاني مورو مدير الطوارئ بمستشفى دار الفؤاد، إن "الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لديه بعض الكدمات السطحية، وأن الحالة بشكل عام مستقرة ومطمئنة".