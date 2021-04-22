الجيش السوداني: لن نسمح للإثيوبيين بزراعة أراضي الفقشة

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا في توضيح من رئيس أركان القوات البرية، الفريق الركن عصام الدين كرار، الأربعاء، بحسب موقع "سودان تريبيون".

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وقال كرار إن الجيش السوداني لن يسمح بدخول الأراضي وزراعتها كما كان يحدث في السابق، مؤكدا أنه "لن تطأ أقدام أي عدو أراضينا".

وشدد المسؤول العسكري على تمسك بلاده بحدود لعام 1902، موضحا أن من يرغب في الحصول على الأراضي السودانية يمكنه ذلك من خلال قوانين الاستثمار.

وأكد أن القوات المسلحة السودانية تسيطر على كافة المناطق التي حررتها، وأن هذه القوات منتشرة لاسترداد بقية "الأراضي المحتلة".

وتشهد العلاقات السودانية الإثيوبية، توترا، على خلفية إعادة الجيش السوداني انتشاره في منطقة الفشقة الحدودية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وإعلانه بعد ذلك استرداد 95% من الأراضي الخصبة التي كانت تحت سيطرة مزارعين ومسلحين إثيوبيين.

وتتميز أراضي الفشقة بخصوبتها الشديدة، حيث تشتهر المنطقة التي تشقها أنهار عطبرة وباسلام وستيت، بإنتاج الذرة والسمسم.