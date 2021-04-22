جعجع: ما يشهده لبنان يذكر بما فعله النازيون.. وهذا هو الحل لإنقاذه من جهنم

دبي - محمود عبدالرازق - وقال زعيم حزب "القوات اللبنانية" في بيان له اليوم الخميس: "لقد قام التيار الوطني الحر بإدخال مفاهيم جديدة إلى قاموس السياسة في لبنان. فحماية حقوق المسيحيين تكون بمهاجمة وتكسير شركات خاصة في عوكر، ومحاربة الفساد تكون بتجهيل الفاعل في الكهرباء، الاتصالات، الجمارك"، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

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وأضاف البيان: "ما نشهده في الآونة الأخيرة في لبنان يذكرنا تماما بما كان يقوم به النازيون في ألمانيا في أوائل الثلاثينيات من القرن الماضي حيث كانوا يقومون بعمليات إلهاء جانبية، من مهاجمة مؤسسات إلى التعدي على ملكيات خاصة ومهاجمة أشخاص بحجة الفساد".

وتابع رئيس حزب القوات اللبنانية: "كل ذلك لمجرد حرف الأنظار عن المشاكل الأساسية الجوهرية الفعلية التي تعاني منها البلاد ولحرف الأنظار عن المجرمين الحقيقيين وعن طريقة إدارتهم للأمور. لكن لبنان ليس ألمانيا ونحن اليوم في العام 2021 ولسنا في العام 1931".

وواصل هجومه قائلا: "كل هذه الخزعبلات والمسرحيات والأساليب الملتوية لن تؤدي إلا إلى تعميق الأزمة في البلاد".

واعتبر أن الحل الوحيد هو أن تستقيل الأكثرية النيابية "لإفساح المجال أمام اللبنانيين للتعبير عن رأيهم واختيار أكثرية نيابية جديدة تخرجهم من جهنم التي وضعتم لبنان فيها".