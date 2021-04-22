العراق يكشف أسباب تأخر إطلاق المشروع الوطني لبناء 7 آلاف مدرسة

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت السومرية نيوز عن المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، حيدر مجيد، أن من أولويات الأمانة العامة واللجنة العليا المشرفة على المشروع الوطني لبناء المدارس، وضع المعايير الفنية وجودة تنفيذ المشروع، كونه من المشاريع الحيوية والستراتيجية المهمة.
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وأكد أن “الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حريصة على أن تظهر المدارس بصورة تليق بالتصاميم الموضوعة من قبل وزارة الاعمار والاسكان، وتتناسب مع حداثة وتكنولوجيا الوقت الحالي".
وتابع أن “الإجراءات المتبقية الآن فقط اكتمال وصول العطاءات والعروض التي سترسو على الشركات للمباشرة بهذا المشروع”.