العراق يكشف أسباب تأخر إطلاق المشروع الوطني لبناء 7 آلاف مدرسة

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت السومرية نيوز عن المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، حيدر مجيد، أن من أولويات الأمانة العامة واللجنة العليا المشرفة على المشروع الوطني لبناء المدارس، وضع المعايير الفنية وجودة تنفيذ المشروع، كونه من المشاريع الحيوية والستراتيجية المهمة.

© AP Photo / Sam McNeil

وأوضح المتحدث أن المشروع يشمل بناء 7 آلاف مدرسة في عموم العراق، مشيرا إلى أن "المرحلة الأولى منه ستتضمن إنشاء ألف مدرسة”، عازياً “أسباب تأخير إطلاق المشروع إلى عدم اكتمال العروض من قبل الشركات الصينية التي ستنفذ الأعمال".

وأكد أن “الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء، حريصة على أن تظهر المدارس بصورة تليق بالتصاميم الموضوعة من قبل وزارة الاعمار والاسكان، وتتناسب مع حداثة وتكنولوجيا الوقت الحالي".

وتابع أن “الإجراءات المتبقية الآن فقط اكتمال وصول العطاءات والعروض التي سترسو على الشركات للمباشرة بهذا المشروع”.