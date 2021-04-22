إيران: سبل التواصل مع السعودية لم تنقطع بشكل كامل مطلقا

دبي - محمود عبدالرازق - طهران - سبوتنيك. ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الخميس، تصريحات لخطيب زادة، قال فيها، "بين إيران والسعودية كانت هناك دائما سبل ومسارات مختلفة للاتصال والتواصل، ولم ينقطع هذا الأمر بشكل كامل مطلقا".

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وكانت الخارجية الإيرانية، أشارت، الثلاثاء الماضي، إلى أنها لا ترغب بالحديث عن لقاءات بين مسؤولين من إيران والسعودية؛ معبرة عن ترحيبها دائماً بأي حوارات إيجابية في المنطقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، في حوار مع موقع "جاده إيران"، "نحاول أن نقيم الحوارات في المنطقة، وما يُحكى عن لقاءات بين إيران والسعودية، أريد عدم الحديث عنها، ونحن نرحّب دائماً بأي حوارات إيجابية بين دول المنطقة وبين الفاعلين في السياسة العالمية".

وأضاف، "إيران دائماً كانت تحاول الحوار مع السعودية، وكان هناك العديد من الدول، التي حاولت، لسنوات، لعب دور الوسيط بين البلدين".

وأكد أنه كان هناك دائماً جهود من قبل إيران، في محاولة خلق التعاون والحوار مع السعودية؛ لافتا إلى "العديد من الإشارات الإيجابية من قبل السعودية أيضاً".

وذكرت وسائل إعلام مختلفة، أن وفدا سعوديا برئاسة رئيس المخابرات خالد بن علي الحميدان، ووفدا إيرانيا يضم مسؤولين مفوضين، اجتمعا في بغداد، مطلع نيسان/أبريل الجاري.

وتستهدف هذه المحادثات، بحسب وسائل الإعلام، "تحسين العلاقات بين إيران والسعودية".