الإمارات تعلق جميع الرحلات الجوية القادمة من الهند بسبب كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وأعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات، في بيان لها اليوم الخميس، أنه يشترط على القادمين من الهند عبر دول أخرى أن تكون مدة إقامتهم في تلك الدول لا تقل عن 14 يوماً لكي يسمح لهم بدخول الإمارات، و"ذلك اعتباراً من الساعة 23:59 من يوم السبت الموافق 24 أبريل 2021 ولمدة 10 أيام قابلة للتمديد مع استمرار رحلات الشحن بين البلدين".

وأشارت الهيئة إلى أنه تم "استثناء رعايا الإمارات والبعثات الدبلوماسية بين البلدين والوفود الرسمية وطائرات رجال الأعمال وأصحاب الإقامة الذهبية من هذا القرار".

وأهابت الهيئة من جميع المسافرين المتأثرين بالقرار ضرورة المتابعة والتواصل مع شركات الطيران المرتبطين معها لتعديل وجدولة رحلاتهم وضمان عودتهم سالمين إلى وجهاتهم النهائية دون أي تأخير أو التزامات أخرى.

وأوضحت هيئة الطوارئ أن القرار يأتي استجابة للإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية والاستباقية لكافة الجهات المعنية في الدولة للحد من انتشار جائحة كوفيد–19.

وأفادت بيانات وزارة الصحة الهندية، في وقت سابق اليوم الخميس، بتسجيل 314 ألف و835 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، ووفاة أكثر من 2.1 ألف شخص جراء الإصابة بالفيروس، في رقم قياسي جديد منذ بدء انتشار الجائحة في البلاد.

وتأتي الهند في المركز الثاني عالميا من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة الأمريكية. ووفقا لبيانات وزارة الصحة الهندية، فقد تم تسجيل أكثر من 15.9 مليون إصابة بالفيروس في البلاد، بينما سجلت 184 ألف حالة ووفاة، وتعافى من المرض أكثر من 13.5 مليون شخص.