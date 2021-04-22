فيديو أثار ضجة... هل وصلت أسلحة ومعدات من مصر إلى إريتريا لتحارب إثيوبيا؟

دبي - محمود عبدالرازق - يظهر في الفيديو برنامج تلفزيوني يحمل اسم "مانشيتات سودانية" يقرأ خلاله المذيع خبراً من صحيفة جاء فيه "كشفت مصادر إعلامية عن وصول تعزيزات عسكرية من مصر تشمل أسلحة حديثة وآليات نقل عسكرية إلى قاعدة ساوا العسكرية في إريتريا".

وبعد تعليق الضيف على مضمون الخبر تظهر مشاهد لاستعراضات عسكرية مصرية. وقد جاء في النص المرافق للفيديو "رعب في إثيوبيا، وصول معدات عسكرية مصرية إلى إريتريا المجاورة لسد النهضة".

يشار إلى أن إريتريا هي دولة متاخمة للسودان وإثيوبيا.

الحقيقة

بعد البحث على محرك غوغل باستخدام كلمات مفتاح (إريتريا-مصر-معدات عسكرية)، وجد تقرير نشرته منصة "متصدقش" المصرية المعنية بالرد على الأخبار الكاذبة. والتي أفادت بأن الفيديو المتداول قديم ويعود لعام 2018.

وبالفعل، يعود الفيديو إلى حلقة من برنامج "مانشيتات سودانية" عُرضت على قناة "سودانية 24"، وناقشت خبراً عن وصول معدات عسكرية مصرية إلى إريتريا نقلاً عن "مصادر إعلامية".

© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert

ولكن إريتريا آنذاك نفت هذا الخبر، بحسب ما نقلت وسائل إعلام، ما يعني أن المقطع المتداول لا يمت بصلة إلى التوترات الحالية بين مصر وإثيوبيا.

وبالنظر إلى التقارب بين أسمرة وأديس أبابا في الآونة الأخيرة والذي تجلى بتعاون بين الطرفين ضد متمردي إقليم تيغراي الإثيوبي، فإنه من المستبعد أن تستقبل إريتريا معدات عسكرية مصرية موجهة ضد إثيوبيا.

ويأتي انتشار هذا الفيديو في ظل تعثر المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق.

وتتخوف مصر من تأثير السد على إمداداتها من مياه النيل التي تعتمد عليها بنسبة 97% في مياه الشرب والريّ بينما يحذر السودان من أن ملء السدّ دون توقيع اتفاق سيؤدي الى أضرار بسدوده.

وخلال الأسابيع الماضية حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إثيوبيا من "المساس بنقطة مياه من مصر لأن الخيارات كلها مفتوحة".