الكاظمي يبحث ونائب رئيس الوزراء الروسي تعزيز التعاون الثنائي وتطورات الأوضاع الإقليمية

دبي - محمود عبدالرازق - بغداد - سبوتنيك. وبحسب بيان للحكومة العراقية: "استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، نائب رئيس الحكومة الروسية السيد يوري بوريسوف والوفد المرافق له؛ ونقل الوفد الروسي لسيادته تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتطلعه إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين".

وأضاف البيان: "كما نقل الوفد إلى السيد رئيس مجلس الوزراء رسالة خطية من رئيس حكومة روسيا الاتحادية السيد ميخائيل ميشوستين، تتعلق بتعزيز أواصر التعاون الثنائي بين العراق وروسيا، وفتح آفاق أوسع للشراكة الثنائية".

وأكد الكاظمي على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين، لما فيها من بعد تاريخي وبما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين؛ وفقا للبيان.

كما بحث الطرفان الأوضاع الدولية والإقليمية، وخاصة الوضع في سوريا، وجهود العراق التي تصب في صالح التهدئة، وخلق تنمية مستدامة ترسخ السلام والاستقرار".

كما تناول اللقاء التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، والجهود المبذولة في هذا الشأن، "ودعم العراق في معركته للقضاء على بقايا فلول الإرهاب".

وشدد الكاظمي، خلال اللقاء، على أن: "العراق يختط سياسة الانفتاح على كل الشركاء الدوليين، وتعزيز فرص جذب الاستثمارات الدولية، وأن الفرصة متاحة لمزيد من مشاركة الشركات الروسية في هذا المجال، وبما يدعم التبادل التجاري بين العراق وروسيا، فضلا عن التعاون في المجال الصحي، وتوفير اللقاحات الروسية لمواجهة جائحة كورونا بشكلٍ مباشر من مصادرها".

كما جرت مناقشة الدعم الذي يمكن أن تقدمه روسيا الاتحادية لدعم العملية الانتخابية في العراق، وعملية توفير المراقبين الدوليين، بحسب البيان.

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وجرى الاتفاق على أن تعقد اللجنة العراقية - الروسية المشتركة للتجارة والتعاون الاقتصادي والعلمي والفني اجتماعاتها في وقت قريب.

هذا وعُقد لقاء صباح اليوم بين الرئيس العراقي برهم صالح ونائب رئيس الحكومة الروسية يوري بوريسوف، وأكد الرئيس العراقي، أن المنطقة بحاجة لتخفيف توتراتها، لافتا إلى أن "استقرار العراق مرتكز لأمن كل المنطقة".

من جانبه، جدد نائب رئيس الحكومة الروسية، موقف بلاده الداعم لاستقرار وسيادة العراق، وجهوده في مكافحة الإرهاب وإرساء الأمن، وتطلُّع روسيا لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على الصعد كافة.

ووصل نائب رئيس الحكومة الروسية، يوري بوريسوف، إلى العاصمة العراقية بغداد، يوم أمس، في زيارة تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين.