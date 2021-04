الكاظمي يبحث ونائب رئيس الوزراء الروسي تعزيز التعاون الثنائي وتطورات الأوضاع الإقليمية

دبي - محمود عبدالرازق - بغداد - سبوتنيك. وبحسب بيان للحكومة العراقية: "استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، نائب رئيس الحكومة الروسية السيد يوري بوريسوف والوفد المرافق له؛ ونقل الوفد الروسي لسيادته تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتطلعه إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين".

وأكد الكاظمي على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين، لما فيها من بعد تاريخي وبما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين؛ وفقا للبيان.

كما بحث الطرفان الأوضاع الدولية والإقليمية، وخاصة الوضع في سوريا، وجهود العراق التي تصب في صالح التهدئة، وخلق تنمية مستدامة ترسخ السلام والاستقرار".

كما تناول اللقاء التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، والجهود المبذولة في هذا الشأن، "ودعم العراق في معركته للقضاء على بقايا فلول الإرهاب".

كما جرت مناقشة الدعم الذي يمكن أن تقدمه روسيا الاتحادية لدعم العملية الانتخابية في العراق، وعملية توفير المراقبين الدوليين، بحسب البيان.

© Sputnik . The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation press service