إيران والعراق يعتزمان اتخاذ خطوة عسكرية مشتركة

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الخميس، بأن وزير الداخلية العراقي، عثمان الغانمي، بحث مع نائب وزير الدفاع الإيراني، حجت الله قريشي، اليوم، تبادل الخبرات الأمنية بين البلدين.

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وأصدرت وزارة الداخلية العراقية، بيانا، اليوم، قالت فيه إن الغانمي وقريشي والوفد المرافق، ناقشا أهمية تبادل الخبرات الأمنية بين البلدين، فيما شهد لقاء المسؤولين الأمنيين والعسكريين العراقيين والإيرانيين، مناقشة سلسلة من القضايا التي تعزز أمن واستقرار الطرفين.

وأكدت الوكالة الإيرانية أن وزير الداخلية العراقي ناقش مع نائب وزير الدفاع الإيراني، استمرار التنسيق والتعاون المشترك بهدف توفير الأمن على الحدود بين البلدين، ومحاربة الجريمة بأشكالها كافة، بما فيها المخدرات، فضلا عن تبادل الخبرات الأمنية بين البلدين.

ويشار إلى أنه يوم الأحد الماضي، أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، عن قلق بلاده الشديد إزاء أحداث الأيام القليلة الماضية في العراق.

وقال خطيب زاده:

إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم دائما أمن العراق واستقراره ووحدة أراضيه، وترفض أي عمل يهدد هذه المبادئ في هذا البلد.

وأضاف خطيب زاده: "العراق يسير في اتجاه التنمية الداخلية النشطة ويلعب دورا بناء في المنطقة، لكن البعض يحاول منع تحقيق هذه الأهداف في العراق من خلال التفجيرات والأعمال الإرهابية والتحريض على انعدام الأمن وخلق الأزمات".

وأوضح المتحدث أن طهران تعتقد أن العراق بإمكانه تخطي هذه الأزمات الصعبة نظرا لقدراته، مؤكدا إن "إيران تعتبر أمن العراق واستقراره جزءا لا يتجزأ من الأمن والاستقرار في إيران والمنطقة، ولن نتوانى عن تقديم الدعم والمساعدة للعراق الشقيق والصديق".