العاهل السعودي: لرفع مستوى التعاون الدولي في مواجهة التغير المناخي.. فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الملك سلمان في كلمة له في قمة المناخ الافتراضية، اليوم الخميس: "لقد قمنا خلال رئاستنا لمجموعة العشرين العام الماضي، بدفع تبني مفاهيم الاقتصاد الدائري للكربون، وإطلاق مبادرتين دوليتين للحد من تدهور الأراضي وحماية الشُّعَبْ المُرجانية".

وتابع "أعلن سمو ولي العهد مؤخرا، عن مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، اللتين تهدفان إلى تقليل الانبعاثات الكربونية في المنطقة بأكثر من 10% من الإسهامات العالمية، وزراعة 50 مليار شجرة في المنطقة، بالإضافة إلى العديد من المبادرات النوعية".

وأشار إلى أن المبادرتين حصلتا على تأييد المجتمع الدولي، مشددا: "سنعمل مع الشركاء لتحقيق أهدافهما من خلال استضافتنا منتدىً لمبادرة السعودية الخضراء، وقمة لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر في هذا العام".

وفي ختام كلمته، أكد الملك سلمان على اهتمام والتزام السعودية بالتعاون لمكافحة التغير المناخي، لإيجاد بيئة أفضل للأجيال القادمة، متمنيا لهذه الجهود النجاح في حماية كوكب الأرض.