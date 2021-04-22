حكومة دبي تعلق على أنباء إصدارها تصاريح مزاولة ألعاب الميسر

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المكتب الحكومي في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" اليوم الخميس: "ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي حول إصدار تصاريح لبعض المنشآت في إمارة دبي لمزاولة نشاط المقامرة، مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة".

غوغل تطرح تطبيقات للقمار في 15 دولة

هذا وأعلنت شركة "غوغل" توفير تطبيقات خاصة تتيح ممارسة لعب القمار بنقود حقيقية في 15 دولة.

وتفرض الشركة مجموعة صارمة من المتطلبات على المطورين، الذين يرغبون في نشر تطبيقاتهم للقمار عبر متجرها "غوغل بلاي"، ومنها أنه يجب أن يكونوا "شركة تشغيل حكومية معتمدة"، كما أنه يجب أن يكون لديهم "ترخيص تشغيل صالح في البلد المحدد لنوع منتج المقامرة عبر الإنترنت الذي يرغبون في تقديمه".

وتشترط "غوغل" أيضا على مطوري ألعاب القمار عبر الإنترنت أن تندرج تطبيقاتهم ضمن إحدى هذه الفئات أيضا: ألعاب الكازينو على الإنترنت واليانصيب والمراهنات الرياضية ورياضات الفانتازيا اليومية.

كما يجب على المطورين تطبيق إجراءات وقائية لإبقاء المستخدمين، الذين هم دون السن القانونية خارج تطبيقاتهم، وكذلك أن يمنعوا البلدان أو المناطق، التي لا يغطيها ترخيصهم من الوصول إلى تطبيقاتهم، كما يجب أيضا أن تكون تلك التطبيقات مجانية التنزيل.