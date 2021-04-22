حماس: نرفض تأجيل الانتخابات التشريعية "ولو ليوم واحد"

دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا في تصريحات لخليل الحية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خلال لقاء صحافي مع وكالة "فرانس برس".

وقال الحية الذي يترأس لائحة حماس إلى الانتخابات، إن الحركة ترفض تأجيل الانتخابات "ولو ليوم واحد"، معتبرا أن تأجيلها "يدفع بالشعب الفلسطيني إلى المجهول".

ورأى أن إرجاء الانتخابات التشريعية التي يفترض أن تمهد لانتخابات رئاسية في يوليو/ تموز، سوف يولد إحباطا كبيرا لدى الجماهير والشباب الفلسطيني.

وتوقع الحية ردود فعل "ستكون الأسوأ"، مشددا على أن عملية إرجاء الانتخابات سوف تعقد الوضع وتقاقم الانقسام والفرقة.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن في منتصف شهر كانون الثاني/يناير الماضي إجراء هذه الانتخابات في محاولة لإنهاء الانقسام بين حركتي فتح وحماس المستمر منذ أربعة عشر عاما.

وكانت حركة حماس قد حققت في الانتخابات الأخيرة عام 2006 فوزا كاسحا، الأمر الذي أثار توترا بالغا مع حركة فتح، ليتحول بعد ستة أشهر إلى اشتباكات دامية بين الطرفين انتهت بسيطرة حماس على قطاع غزة.

وفي المقابل تخضع الضفة الغربية المحتلة للسلطة الفلسطينية برئاسة عباس الذي يتزعمّ أيضا حركة فتح.