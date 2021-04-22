شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب فلسطين: الانتخابات الفلسطينية على طاولة مجلس الأمن اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مندوب فلسطين الدائم في الجمعية العامة للأمم المتحدة رياض منصور، أن مجلس الأمن الدولي، يعقد جلسة مفتوحة برئاسة فيتنام، لمناقشة عدة مسائل، بينها الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لعدم عرقلة تنفيذ الانتخابات في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وأضاف منصور في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الخميس، أن أهمية هذه الجلسة في تسليط الضوء على انتهاكات الاحتلال المخالفة للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، خاصة في قضيتي الاستيطان والضم وغيرهما، إلى جانب العراقيل التي تضعها أمام سير العملية الانتخابية في القدس.

وأشار إلى لقاء سيعقده مع ممثل الأمين العام لعملية السلام بعد أيام لبحث العديد من القضايا الهامة، بينها العملية الانتخابية، ودور المجتمع الدولي في ضمان تنفيذها دون عرقلة.

وقال السفير منصور إن مندوبي الاتحاد الأوروبي سيعبرون في بيان مشترك عن موقفهم الجماعي، حيث سيتضمن تأييد إجراء الانتخابات، والطلب من إسرائيل عدم وضع أية عراقيل أمامها.