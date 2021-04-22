رئيس العراق: استقرار البلاد وأمنها وسيادتها جزء لا يتجزأ من أمن وسلام المنطقة

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس العراقى برهم صالح، إن استقرار العراق وأمنه وسيادته جزء لا يتجزأ من أمن وسلام المنطقة، وعامل مهم نحو تعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى ودعم فرص التنمية.

وذكر المكتب الإعلامي للرئاسة العراقية - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم الخميس، أن صالح التقى يورى بوريسوف نائب رئيس حكومة روسيا الاتحادية ورئيس الجانب الروسى فى اللجنة العراقية - الروسية المشتركة، وبحثا العلاقات الثنائية وسبل تطويرها بكافة المجالات.

وناقش الجانبان أهمية تعزيز التعاون فى مجال الأمن والدفاع، واستعرضا التعاون التجاري والاقتصادى والثقافى بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين، وبحثا أعمال اللجنة العراقية - الروسية المشتركة وضرورة السعى المشترك لإنجاح مقرراتها من خلال متابعة توقيع الاتفاقيات التى تتوصل إليها.

وأشار صالح إلى أن المنطقة تواجه تحديات عدة وينبغي العمل والتنسيق لتجاوز الخلافات وتخفيف التوترات عبر الحوار، لافتًا إلى أن الانفتاح العراقي على محيطه الإقليمى يهدف لتكريس الأمن والاستقرار.