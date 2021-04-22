شكرا لقرائتكم خبر عن «بلدي الرياض» يناقش الملاحظات المرصودة بالحدائق العامة وشكاوى المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ناقش المجلس البلدي لمدينة الرياض في جلسته (78) واقع الحدائق العامة بحضور مساعد مدير إدارة الحدائق في أمانة منطقة الرياض، حيث استعرض الأستاذ خالد العريدي رئيس المجلس متابعات الملاحظات المرصودة في الحدائق العامة، بالإضافة إلى ما ورد للمجلس من شكاوى المواطنين والتي بلغت (58) ملاحظة.

وتنوعت الملاحظات بين ملاحظات إدارية أبرزها: مراجعة تخطيط توزيع الحدائق في الأحياء ومعالجة افتقار عدد منها لذلك، وتحول الأراضي الفارغة المخصصة للحدائق إلى مكبات للنفايات، وعدم المعالجة الكاملة لملحوظات المجلس المرصودة في حديقة الأمير عبد العزيز بن عياف بحي الحمراء.

وأما الملاحظات التشغيلية فكانت متعددة حيث بلغت (35) ملاحظة، أبرزها: قلة الحدائق أو عدم وجودها في أحياء (مخطط المزيني، وتلال الشفا، وأحد، والغنامية، والعارض، وإسكان الخرج، ومخطط (1358) بحي القادسية، والندوة، والبيان، والحزم، والعوالي، والفواز، والمهدية، وطويق، والغروب، وعلى شارع أبي المناقب الكوفي بالنسيم، وشارع الفضيلة المطلة على وادي لبن، والجزء الجنوبي من حي المنار، والعومرية، والرائد)، وعدم صيانة وضعف نظافة عدد من الحدائق منها: (حديقة الفريان وكثرة الباعة الجائلين فيها، وحديقة حي الرحمانية، وحديقة حي النخيل الغربي وكثرة البيع العشوائي وتأجير الألعاب، والساحتين البلدية الأولى والثانية بحي عرقة، وحديقة الهدا، وأم الحمام الغربي وحديقة الزهور على طريق التخصصي وكثرة عربات الفودترك على محيط الحديقة، ومنتزه عكاظ، وإنارة ممشى شارع الثبات بالعزيزية، إضافة إلى ضرورة إيجاد ممرات لعبور المشاة الذين يقطعون طريق التخصصي ما بين مجمع ذا زون وحديقة الزهور لكثرة الحوادث).

وقد تم في الجلسة تسليم مساعد مدير عام الحدائق ملف بشكاوى المواطنين المتأخرة التي تخص الإدارة العامة للحدائق، والبالغة 17 شكوى، للعمل على معالجتها وإفادة المجلس بالإجراءات المنفذة.

وفي ختام الجلسة أوصى المجلس برفع تقرير الملاحظات المرصودة عن الأعمال المتعلقة بإدارة الحدائق إلى أمانة الرياض للعمل على معالجتها خلال الفترة القادمة، والعمل على معالجة ملاحظات المواطنين، ومراجعة أولويات الحدائق في الأحياء التي لم يتم اعتماد إنشاء حدائق بها حتى الآن، وخصوصا ما رصده المجلس في جولاته الميدانية ولقاءاته مع المواطنين.