شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مصلى سُنة الطواف للأشخاص ذوي الإعاقة ببدروم صحن المطاف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

دشنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بالإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام مصلى سنة الطواف الواقع ببدروم صحن المطاف للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، حيث تعد طاقته الاستيعابية ل 150 مصلى، محدد بملصقات تباعد لسلامة قاصدي بيت الله الحرام، لأداء سنة الطواف، ومن ثم الذهاب إلى المسعى لاستكمال مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وأوضح مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام، أسامة الحجيلي، أن ذلك يأتي في سبيل تسخير كافة الإمكانات للتسهيل وتوفير الراحة للمعتمرين، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي، وذلك سلامة لقاصدي بيت الله.