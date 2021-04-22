يحيى رسول: بكفاءات عراقية 100% قمنا بإصلاح الطائرات القديمة والمعطلة

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لموقع "السومرية" المحلي، فإن اللواء يحيى رسول أكد في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن "الاهتمام المتزايد والدعم اللامحدود من قبل القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ووزير الدفاع للقوة الجوية ــ مكّن مهندسيها وملاكها الفني من إعادة الطائرات العاطلة للخدمة".

وأضاف، أن "إعادة تأهيل وإصلاح الطائرات القديمة والعاطلة الأخرى تم بأيد عراقية 100% وخلال وقت قياسي".

هذا وكان وزير الدفاع وقيادات أمنية رفيعة قد شاركوا في الاحتفال المركزي، الذي نظمته قيادة القوات الجوية بمناسبة الذكرى الـ 90 على تأسيسها في قاعدة بلد الجوية.

ونفذ طيران الجيش العراقي، في وقت سابق من هذا الشهر، غارات جوية أسفرت عن تدمير أوكار تابعة لتنظيم "داعش" في سلسلة جبال حمرين".

وكتب المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، على صفحته الرسمية في "تويتر": " بتوجيه من قيادة العمليات المشتركة، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من جهاز مكافحة الإرهاب، القوة الجوية بواسطة طائرات "إف-16" العراقية توجه ضربة جوية أسفرت عن تدمير كهوف تستخدم من قبل عناصر عصابات "داعش" الإرهابية في سلسلة جبال حمرين، ضمن قاطع عمليات صلاح الدين".

وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.