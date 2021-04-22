أول تعليق إيراني على صاروخ ديمونا: من يقوم بأعمال شريرة تنقلب عليه

دبي - محمود عبدالرازق - طهران - سبوتنيك. وأشار معاون شؤون التنسيق في الحرس الثوري الإيراني محمد رضا نقدي إلى أن "إسرائيل حاولت التغطية على ما حدث لكن الانفجارات كانت واضحة للجميع".

وقال في تصريحات للتلفزيون الرسمي: "الإسرائيليون سعوا إلى التغطية على الأحداث التي وقعت أمس، لكن الجميع شاهد ما حدث"، مضيفا "من يقوم بأعمال شريرة عليه ألا يتوقع عدم عودة هذه الشرور ضده".

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وتابع نقدي: "لا يمكن إخفاء ما حدث وصوت الانفجارات سمعها وشاهدها مئات الآلاف في فلسطين المحتلة".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أن صاروخا أطلق من سوريا سقط في صحراء النقب، وقالت وسائل إعلام محلية أنه سقط قرب مفاعل ديمونا النووي الإسرائيلي.

ونشر التلفزيون الرسمي السوري على صفحته بموقع "فيسبوك" مقطع فيديو قال فيه إنه "يوثق صوت الانفجار القوي الذي هزّ المنطقة قبل قليل وسمع صوته في مختلف أرجاء القدس المحتلة".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن "قوات جيش الدفاع الإسرائيلي رصدت إطلاق صاروخ أرض-جو من داخل سوريا باتجاه الأراضي الإسرائيلية سقط في منطقة النقب".