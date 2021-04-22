مواطن يواجه وزير الصحة الأردني: الإهمال في المستشفيات وصل إلى 100%.. فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الأردنية، فقد اعترض أحد المواطنين الأردنيين طريق وزير الصحة الدكتور فراس الهواري خلال جولة تفقدية لمستشفى الأمير حمزة، اليوم الخميس، للحديث معه عن وضع والده المريض الذي يرقد داخل المستشفى.

وأكد المواطن أن والديه دخلا إلى المستشفى بصحة جيدة، شاكيا من أن أجهزة الأكسجين معطلة وتسرب مياه إلى رئة والده مباشرة مما تسبب في مضاعفات صحية خطيرة.

وقال إن المعلومات داخل المستشفى غائبة، مدللا بأن والده تم نقله إلى غرفة العناية المركزة، لكن الكادر الطبي الذي يقوم هو بمراجعته لم يزودهم بأي معلومة عن وضع والده الصحي، مطالبا بأن يتم احترام أهل المريض وإتاحة المعلومات لهم.

وخاطب الوزير بصوت عالٍ قائلا: "والدي كان بصحة جيدة قبل دخوله إلى المستشفى وهو الآن قريب من الموت، الإهمال في المستشفى تبلغ نسبته 100%".

وشكا المواطن قائلا: هناك إهمال واضح من قبل الأطباء، وتنظيف المستشفى والتقيد بإجراءات السلامة العامة لا يتم الا عند زيارة المسؤولين للمستشفى.