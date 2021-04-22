اللجنة العلمية التونسية: المنظومة الصحية في البلاد على وشك الانهيار

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الدكتور أمان الله المسعدي عضو باللجنة في تصريح لوكالة "رويترز" اليوم الخميس: "إن اللجنة العلمية تدرس كل المقترحات لعرضها على الحكومة من بينها مقترح غلق الحدود خشية تفشي السلالة البرازيلية وسلاسة جنوب إفريقيا من فيروس كورونا."

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وكان المستشار لدى منظمة الصحة العالمية، سهيل العلويني، حذر في وقت سابق، من انهيار المنظومة الصحية بتونس، في حال تواصل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، الذي يشهد منحى تصاعديا منذ أواخر مارس الماضي.

وقررت السلطات التونسية، السبت الماضي، تعليق الدروس في كافة المدارس والمعاهد الثانوية واعتماد التعليم عن بعد في الجامعات من أجل مكافحة عودة تفشي فيروس كوفيد-19 في البلاد.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان في مؤتمر صحافي، إن هذا القرار الذي يمتد من 18 إلى 30 أبريل "يشمل التعليم الابتدائي والإعدادي والمعاهد، واعتماد التعليم عن بعد في التعليم العالي".

يأتي ذلك في ظل ارتفاع حصيلة الفيروس منذ بداية الشهر في البلاد، لتبلغ عشرات الوفيات وأكثر من ألف إصابة يوميا.