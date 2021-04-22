الحريري: البابا وعد بزيارة لبنان بعد تشكيل الحكومة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الحريري عقب لقائه البابا، بانه تم الحديث عن كل مشاكل لبنان وطلب من قداسته مساعدة لبنان.

وأضاف:" تكلمنا في كل مشاكل ​لبنان​ وهم يعلمون من يعطل ومن لا يعطل وستكون هناك زيارات من ​الفاتيكان​ إلى لبنان لحلحة الأمور، وشرحت لقداسة البابا فرنسيس المشاكل التي نعاني منها وطلبت من قداسته ​مساعدة​ لبنان، وقداسة البابا حريص على العيش المشترك في لبنان وهو ينظر إلى اللبنانيين كجسم واحد وكرسالة التي ينبثق منها الاعتدال والعيش الواحد".

ولفت الحريري الى أن البابا أبلغه برغبته في زيارة لبنان لكن بعد ان تتشكل الحكومة وهذه يجب ان تكون رسالة للاسراع بالتشكيل.

وأضاف :"اعتقد أن هناك مشاكلا خارجية تتعلق بجبران باسيل وحلفائه تؤخر تشكيل الحكومة وطلبت من الفاتيكان ان يكون حريصا على لبنان وان يتدخل في الأمور التي يمكنه ان يتدخل فيها ونحن في وضع سيء جدا ولدى تشكيل الحكومة يصبح بامكاننا ايقاف الانهيار وهناك من يريدون منعنا عن ايقاف هذا الانهيار"، بحسب ما نقل موقع "النشرة".