السيسي يتذكر معركة العاشر من رمضان بهذه الكلمات

دبي - محمود عبدالرازق - وقال السيسي، عبر صفحته على "فيسبوك": "تمر علينا اليوم ذكرى انتصار العاشر من رمضان، هذه الذكرى الغالية التي تعكس عبقرية العسكرية المصرية في استرداد الأرض وقهر المستحيل".

وتابع: "وإنني إذ في هذه المناسبة الطيبة والجليلة، أتقدم بتحية احترام وتقدير لشهداء الواجب الذين حققوا هذا النصر العظيم، مستلهما منهم روح الإصرار على صون كرامة الوطن، والاستعداد الدائم والقوي لتقديم أسمى معاني الولاء والانتماء والتضحية لكسب أي معركة في الحياة".

وتحتفل مصر كل عام في العاشر من رمضان، بذكرى انتصار 10 رمضان 1393 هجرية، "حرب اكتوبر 1973"، وهي الحرب التي انتصر فيها الجيش المصري على الجيش الإسرائيلي، واستعاد أرض سيناء، بعد احتلالها لمدة 6 سنوات.