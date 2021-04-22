تونس... وصول وحدات العناية المركزة إلى طاقتها الاستيعابية القصوى

دبي - محمود عبدالرازق - من جانبه صرح عضو في اللجنة العلمية في تونس لرويترز، بأن المنظومة الصحية في البلاد على وشك الانهيار.

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وفي وقت سابق، طالب فوزي مهدي وزير الصحة التونسي المواطنين بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية الخاصة لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدا أن كل مواطن مسؤول عن صحته.

وبحسب تصريحات له نقلها موقع قناة "نسمة" التونسي، قال وزير الصحة إن اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا لم تقترح فرض حجر صحي شامل، وإنما اقترحت عزل المعتمديات التي تُسجل ارتفاعا في عدد الإصابات.

ومعلقا على عدم اقتراح اللجنة العلمية لموضوع الحجر قال مهدي: إن الحلول واضحة، ولا تتطلب قرارات حكومية، مشيرا إلى أن كل مواطن مسؤول عن صحته.

تصريحات وزير الصحة التونسي جاءت خلال جلسة استماع له في مجلس نواب الشعب، مؤكدا على ضروررة التقيّد بالإجراءات الوقائية والحرص على ارتداء الكمامات وغسل اليدين وتجنب الأماكن المغلقة والمكتظة.

يشار إلى أن منحنى الإصابات في تونس كان قد أخذ في التصاعد الفترة الماضية، إلى الحد الذي أصبحت معه غرف العناية الفائقة غير قادرة على استيعاب مرضى فيروس كورونا بحسب تصريحات لمسئولين تونسيين.