مهنة تدر آلاف الدولارات تغزو مزارع العراق 

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت صحيفة "بغداد اليوم"، اليوم الخميس، أن العراق يشهد انتشار مهنة تدر آلاف الدولارات، هي تربية الغزلان بمختلف أنواعها، وهي تجارة لم يشهدها العراق من قبل.

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واعتبرت الصحيفة أن تربية الغزلان مغامرة غير مألوفة في البلاد، لكنها تحولت إلى تجارة رائجة بمرور الوقت، وانتشرت في أنحاء واسعة من الأراضي العراقية.

وأجرت الصحيفة لقاء مع أحد مربي الغزلان، يدعى أبو إسماعيل، أكد فيه "أن تربية الغزلان بمختلف أنواعها حالة غير مألوفة في مناطقنا الزراعية، وكنا نراها في حدائق الحيوانات أو التلفاز، بينما أصبح عدد كبير من المربين، يمتلك خبرة في تربيتها والعناية بها".

وأوضح أبو إسماعيل، أنه "دفع ما يقارب 1300 دولار أمريكي لشراء زوجين من الغزلان، رغم أنها مغامرة في بادئ الأمر، لكن بعد مدة، زادت قيمتهما وحقق أرباحا جيدة بعد تكاثرهما، في ظل وجود سوق رائج لشراء الغزلان خاصة في بغداد"، مشيرا إلى أن "تربية الغزلان أخذت تتسع وتنتشر في أنحاء واسعة من البلاد".

ولفتت الصحيفة إلى أن الكثيرين من العراقيين اعتادوا على تناول لحم الغزال، الذي بدأ يشق طريقه في العديد من مطاعم بغداد والمحافظات الأخرى، في ظل وجود إقبال عليه، كونه من أجود وأفضل اللحوم.