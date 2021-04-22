دبي - محمود عبدالرازق - وقدم المرشح محمد فراس رجوح بشكل رسمي طلب الترشح لمجلس الشعب السوري لممارسة حقه في خوض الانتخابات كما يحق لكل مواطن سوري وفق الدستور حسب ما أدلى به لـ"سبوتنيك".

وعن برنامجه الانتخابي قال رجوح في تصريح خاص لـ"سبوتنيك": "تتمثل الأولويات في إصلاح المؤسسة العسكرية وقوى الأمن الداخلي، وتحسين القوة الشرائية لليرة السورية وتطبيق القيمة المضافة، فضلا عن المحاسبة ومكافحة الفساد بشكل صارم".

مرشح للانتخابات الرئاسية السورية يكشف لـ"سبوتنيك" برنامجه الانتخابي مرشح للانتخابات الرئاسية السورية يكشف لـ"سبوتنيك" برنامجه الانتخابي

وأضاف رجوح أنه "سيعمل على بناء مدينة التكنولوجيا التي ستختص بالصناعات الحديثة والمتطورة ورفدها بالكوادر السورية الشابة والمبدعة".

وأوضح رجوح أنه سيركز على موضوع إعادة اللاجئين إلى الوطن وتوطينهم وإيجاد فرص عمل لهم.

© AFP 2021 / HO

واعتبر رجوح أن من أهم المواضيع التي يجب العمل عليها معالجة المشاكل الاجتماعية التي ظهرت بعد الحرب وإحياء روح التعاضد المجتمعي من خلال تفعيل عمل الجمعيات غير الحكومية.

وكان مجلس الشعب السوري، أعلن في أبريل/ نيسان الماضي، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، وحدد موعد انعقادها في 26 مايو/ آيار المقبل، على أن يقوم المواطنون السوريون في الخارج بالاقتراع في الـ 20 من الشهر نفسه.

وقال رئيس مجلس الشعب السوري، حمودة يوسف الصباغ، إن سوريا تستكمل عبر الانتخابات الرئاسية مسيرة تحقيق مصالح الشعب السوري والحفاظ عليها، مشيرا إلى أن الانتخابات هي باب من أبواب حماية الاستقلال عبر الالتزام بقدسية الاستحقاقات الدستورية، مؤكدا فشل المحاولات الغربية لتأجيل تلك الاستحقاقات بذريعة الحرب.