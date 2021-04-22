شكرا لقرائتكم خبر عن قائد مركبة يصطدم متعمداً بسيارة متوقفة أمام أحد المنازل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ارتكب قائد مركبة حادث اصطدام بشكل متعمد بسيارة أخى متوقفة أمام أحد المنازل.

وأظهر فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائد مركبة “هايلكس” يقترب من سيارة متوقفة في أحد الأحياء، وفجأة يرجع للخلف بسرعة ويصطدم بها متعمداً.

وبعد الاصطدام المتعمد هرب قائد الهايلكس من المكان مسرعاً، فيما ظهرت التلفيات الكبيرة على السيارة الأخرى.

ولم يتسن لـ”الخليج 365” التأكد من وقت أو موقع تصوير الفيديو.