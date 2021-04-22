شكرا لقرائتكم خبر عن هاتف استشاري عن بُعد.. فريق توعوي لمحاربة التدخين حول ساحات الحرم المكي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أطلقت جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمكة المكرمة مشروعها التوعوي لموسم رمضان ” معاً ليكون الحرم بيئة نقية ” بجوار ساحات الحرم المكي الشريف والذي يستمر حتى آخر الشهر المبارك ، وذلك بمساندة الرئاسة العامة لشؤون الحرمين ورعاية استراتيجية من مؤسسة أبو غزاله الخيرية.

من جهته، بيّن مدير عام جمعية كفى بمنطقة مكة الأستاذ إبراهيم أحمد الحمدان أن البرنامج توعوي وعلاجي فالتوعوي يشمل فريقاً متعاوناً مكوناً من ( 30) شخص يقومون بتوجيه ممارسي التدخين حول الحرم بتعظيم هذه البقعة الطاهرة وفرصة الإقلاع عن التدخين مع هذه الأجواء الإيمانية والروحانية وأهمية تطبيق النظام الصادر بالمرسوم الملكي بمنع التدخين حول المساجد وأعظمها بيت الله الحرام.

وأوضح أن القسم العلاجي من البرنامج يشمل العيادات والتي تقدم الخدمات العلاجية والاستشارية للراغبين في الإقلاع تحت إشراف كوادر طبية متخصصة وادوية مجانية بدعم وزارة الصحة وقد هيأت الجمعية عياداتها الثابتة في جميع ايّام الأسبوع بمقراتها وعن بُعد على الرقم 0535844446 .

وذكر الحمدان أن من أبرز ما يقدمه فريق كفى للمعتمرين والزوار بعد توعيتهم ، استبدال لفائف السجائر بأعواد السواك ، تقديم هدية تثقيفية ، وتثقيف المدخنين عبر الأجهزة الذكية.

الجدير بالذكر أن مشروع معا ليكون الحرم بيئة نقية والذي يقام سنوياً في شهري رمضان والحج يستهدف هذا العام معالجة ما لا يقل عن ١٠٠٠ شخص وتوجيه وتوعية ٦٠ ألف زائر ومعتمر.