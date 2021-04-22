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شكرا لقرائتكم خبر عن «الضمان الصحي» يحذر من الإهمال والاحتيال التأميني والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذر مجلس الضمان الصحي، اليوم الخميس، من الإهمال في التأمين الطبي وكذلك الاحتيال وإساءة الاستخدام.
وأوضح مجلس الضمان الصحي عبر إنفوجرافيك توعوي، أن الإهمال التأميني هو تقديم إجراءات تأمينية أو صحية بدون توخي مقدار من الحذر المتعارف عليه تأمينياً وطبياً.
وأشار مجلس الضمان الصحي، إلى أن الإهمال قد يسبب حدوث ضرر مادي أو معنوي لأحد الأطراف التأمينية.
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