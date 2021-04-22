شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مواطن انتحل صفة رجل أمن وسلب العمالة الوافدة بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أطاحت الجهات المختصة بشرطة منطقة الرياض، بمواطن في العقد الرابع من العمر، تورط بارتكاب عدد من الجرائم تمثلت في انتحال صفة رجال الأمن، واستيقاف العمالة الوافدة وسلب ما بحوزتهم من نقود ومقتنيات.

وأقر المتهم بارتكاب 9 حوادث بذات النمط والسلوك الإجرامي، حيث بلغ قيمة ما استولى عليه 97 ألف ريال.

وقد جرى إيقاف المتهم لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.