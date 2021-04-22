شكرا لقرائتكم خبر عن سعد ‏الحريرى: شرحت لبابا الفاتيكان مشاكل لبنان وطلبت المساعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس حكومة لبنان المكلف سعد الحريرى، خلال مؤتمر صحفى عقب لقائه مع بابا الفاتيكان: "لقد شرحت لقداسة البابا فرنسيس المشاكل التي نعاني منها وطلبت من قداسته مساعدة"، مؤكدًا حرص ‏قداسة البابا على العيش المشترك في ‫لبنان وهو ينظر إلى اللبنانيين كجسم واحد وكرسالة ينبثق منها الاعتدال والعيش الواحد. وفق الحساب الرسمى لسعد الحريرى على "تويتر".

وأضاف الحريرى، أن ‏المبادرة الفرنسية قائمة حتى الآن، وأظن أن الفاتيكان يعلم أكثر من الجميع أساس المشكلة في لبنان، و‏ما يحصل في لبنان هو أن هناك فريق يريد اقتصاد حر، وفريق آخر يريد أن يضع يده على الكهرباء وغيرها ويريد العمل مع جهة واحدة اقتصادية.

وأوضح الحريرى: "‏جولاتى خارج لبنان هي للعمل وللبحث في كيفية مساعدة لبنان".

وعن الزيارة المنتظرة لبابا الفاتيكان لبيروت، قال الحريرى: "البابا قال إنه سيزرو لبنان لكن بعد أن تتشكل الحكومة الجديدة".

وقد التقى قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان صباح اليوم في القصر الرسولي بالفاتيكان، رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، وتم التطرق إلى العلاقات التاريخية بين الكرسي الرسولي ولبنان والدور الذي يمكن أن يقوم به الفاتيكان لمساعدة لبنان على مواجهة الأزمات التي يمر بها"، وفق ما أعلن المكتب الإعلامي للرئيس سعد الحريري في بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام.

وفي ختام اللقاء، قدم الرئيس الحريري للحبر الأعظم هدية تذكارية عبارة عن عمل فني بعنوان القديس جاورجيوس والتنين، انجزه مسيحيون فلسطينيون من الجيل الثالث في كولومبيا. وقد شارك في حضور اللقاء الوزير السابق غطاس خوري والمستشار باسم الشاب.