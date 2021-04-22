شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوازات» تكشف عن استثناءات مهمة في تمديد زيارات اليمنيين والسوريين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشفت المديرية العامة للجوازات في المملكة، عن وجود استثناءات خاصة لليمنيين والسوريين المقيمين داخل المملكة، تتعلق بتمديد الزيارة العائلية. وتلقى الحساب الرسمي للجوازات السعودية على تويتر تساؤلا جاء فيه: “كيف يمكنني تمديد الزياره العائلية لأكثر من ٢٧٠ يوما؟”. وردت الجوازات بقولها: “التعليمات تلزم أن لا يتجاوز مجموع التمديد عن ١٨٠ يوما، ويمكن التمديد بشكل استثنائي للأخوة اليمنيين والسورين لأكثر من ذلك”.

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