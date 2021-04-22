شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 22 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

تحول وباء "كوفيد- 19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد إلى جائحة أثرت على جميع دول العالم وحصدت أرواح أكثر من 3 ملايين شخص.



وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 144 مليونا و472 ألفا و683 إصابة، الخميس.

وارتفع عدد الوفيات إلى 3 ملايين و72 ألفا و273 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 122 مليونا و660 ألفا و280 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

سجلت الهند أكثر من 300 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهي أعلى زيادة يومية تسجلها أي دولة في العالم، كما قفزت الوفيات لأسباب لها علاقة بالمرض قفزة قياسية.

والزيادة اليومية في عدد الإصابات بالهند بتسجيل 314835 حالة تتجاوز أعلى زيادة خلال يوم واحد على مستوى العالم والتي كانت الولايات المتحدة قد سجلتها في يناير/ كانون الثاني عندما أعلنت عن 297430 حالة جديدة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية أن العدد الإجمالي للإصابات يبلغ الآن 15.93 مليون، كما ارتفعت الوفيات بواقع 2104 حالات ليصل الإجمالي إلى 184657.

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 29518 حالة، ليصل الإجمالي إلى 3 ملايين و217710 إصابات.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات بواقع 259 حالة، ليزيد الإجمالي إلى 80893 وفاة بالمرض.

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن البر الرئيسي سجل 6 حالات إصابة جديدة بكوفيد-19، الأربعاء، انخفاضا من 21 حالة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن كل الإصابات الجديدة واردة من الخارج.

وارتفع عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض، والتي لا تصنفها الصين على أنها حالات مؤكدة، إلى 16 من 7 حالات في اليوم السابق.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات كوفيد-19 المؤكدة في البر الرئيسي الصيني الآن 90547 حالة، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.

سجلت كوريا الجنوبية 735 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، الخميس، أن إجمالي عدد المصابين يرتفع بذلك إلى 116 ألفا و661 إصابة.

كما سجلت البلاد حالتي وفاة إضافيتين بكورونا ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 1808 حالات.

سجلت فرنسا خلال الساعات الـ24 الماضية 34,968 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، و316 حالة وفاة.

وأفادت الوكالة الوطنية للصحة الفرنسية أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 5,374,288 إصابة، فيما بلغ مجموع الوفَيات 101,910 وفيات.

سجلت المملكة المتحدة 2,396 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و22 حالة وفاة.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية، في بيان، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,395,703 إصابات، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 127,327 وفاة.

أعلن المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها تسجيل 4 ملايين 450 ألف إصابة مؤكدة، و118 ألفا 571 وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة .

وأوضح في بيان أنه سُجل تعافي 3 ملايين و993 ألف شخص.

سجلت تونس خلال الساعات الـ24 الماضية 2603 إصابات جديدة بفيروس كورونا " كوفيد - 19" و75 حالة وفاة.

وأفادت وزارة الصحة التونسية، في بيان، بأن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 291833 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 9993 وفاة.

سجلت الكويت خلال الساعات الـ24 الماضية 1439 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 14، وتماثل 1354 مصابا للشفاء.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند إلى أنه بهذه الإحصاءات لهذا اليوم بلغ إجمالي عدد الإصابات في البلاد 261307 حالات، فيما بلغ مجموع الوفيات 1482, وإجمالي عدد المتعافين بلغ 24440.