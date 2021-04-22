الأردن يدرس تخفيف إجراءات كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت قناة "المملكة"، صباح اليوم الخميس، عن وزير الصحة الأردني، فراس هواري، اليوم الخميس، أن بلاده بصدد دراسة إجراءات كورونا، وقوله إن "هذه الإجراءات نحن بصدد دراستها. حتى اللحظة لا يوجد قرار بأي إجراء معين، لكن ستكون هناك إجراءات".

وأشار هواري إلى إجراءات اتخذتها الحكومة الأردنية في السابق، من بينها السماح بصلاة الفجر والمغرب والجمعة في المساجد، داعيا إلى وجوب التزام المواطنين بشروط السلامة العامة، وذلك "للمحافظة على مكتسبات نجاح السيطرة على هذه الموجة حتى ننتقل إلى إجراءات أخرى"، لافتا إلى أن "كل إجراء سيتم تقييمه قابل للتغيير في ظل المنحنيات الوبائية".

وأكد وزير الصحة الأردني أن "التزام المواطنين يحمينا من دخول موجة ثالثة أو حتى إذا دخلناها ستكون أخف"، داعيا إلى "الإقبال على اللقاحات المتوفرة بشكل جيد"، حيث يتوفر لدى وزارة الصحة 100 فريق للتطعيم، وأكثر من 850 فردا يقومون بعمليات التطعيم إلى جانب تدريب مئتي فرد أسبوعيا، وفق هواري.

وتصل قدرة وزارة الصحة على إعطاء 60 ألف جرعة يوميا، وفق هواري لكنه لفت النظر إلى أن "65% فقط من المسجلين يأتون لتلقي اللقاح"، متوقعا "استمرار انخفاض عدد الإصابات خلال الأيام المقبلة"، ومجددا التأكيد على سعي الحكومة للوصول إلى صيف آمن.

وتحدث فراس هواري عن انخفاض في عدد الوفيات والدخول إلى المستشفيات، حيث يتلقى العلاج من الفيروس أقل من ألفي مريض وهو "وضع مريح جدا"، مشيرا إلى أن "نسب الدخول إلى المستشفيات مقارنة مع المغادرين تحسنت بشكل كبير".