الجيش الليبي لسبوتنيك: لجنة 5+5 تبحث الأحد سحب القوات الأجنبية

دبي - محمود عبدالرازق - بنغازي - سبوتنيك. وقال المحجوب، في تصريح لوكالة سبوتنيك إن "اللجنة العسكرية 5+5 ستعقد اجتماعا يوم الأحد القادم 25 نيسان/أبريل في مدينة سرت لمواصلة تنفيذ مقرراتها وعلى جدول أعمالها فتح الطريق الساحلي الرئيسي وعملية انسحاب القوات الأجنبية من الأراضي الليبية".

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وأكد أن "اللجنة العسكرية ستضع برنامج العمل لتنفيذ كل النقاط الواردة في اتفاق جنيف".

وأضاف المحجوب أن "الاتحاد الأوروبي أبدى في بيان له منذ يومين استعداده لتقديم الدعم الفني اللازم والمعدات التي تحتاجها لجنة 5+5 لعمل المراقبين الدوليين والترتيبات الأمنية".

وفي وقت سابق، رحبت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، يوم السبت الماضي، بدعم وقرار مجلس الأمن وأكدت التزامها بما جاء فيه.

ونشرت الحكومة بيانا أكد فيه ترحيبها بما جاء في قرار مجلس الأمن، مشددة على ضرورة احترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، ودعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) وأي آلية يتولى الليبيون زمامها لرصد وقف إطلاق النار.